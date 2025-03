Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250303.3 Hemme: Autofahrerin verunglückt tödlich

Hemme (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tag auf der Bundesstraße 5 in Hemme ist eine Frau mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und hat sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Diesen erlag sie später im Krankenhaus.

Gegen 09.20 Uhr war eine 62-Jährige in einem Volkswagen auf der Bundesstraße 5 in Richtung Süden unterwegs. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr die Dame aus dem Kreis Nordfriesland in den Gegenverkehr und stieß hier mit einem LKW zusammen. Bei dem Unglück erlitt die Frau schwerste Verletzungen und kam nach der Bergung aus dem Fahrzeugwrack mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Hier verstarb sie kurze Zeit später. Der 52 Jahre alte Insasse des Lasters, ebenfalls aus Nordfriesland, zog sich leichte Verletzungen zu.

An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 28.000 Euro.

Zur Unfallaufnahme erschien ein Sachverständiger vor Ort. Für die Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme war die B 5 bis 13.30 Uhr gesperrt - seitdem läuft der Verkehr wieder.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell