POL-WE: + Einbrecher klettern auf Balkon + In Bekleidungsgeschäft eingestiegen + Baucontainer aufgebrochen + Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt + Diesel abgezapft +

Butzbach: Einbrecher klettern auf Balkon

Einbrecher kletterten am Montagabend (10.03.2025) zwischen 17:50 Uhr und 20:15 Uhr auf einen Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Prinzenmauer" in Butzbach. Sie brachen die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich telefonisch unter 06031 6010 zu melden.

Butzbach: In Bekleidungsgeschäft eingestiegen

Gegen 03:40 Uhr verschaffte sich ein Dieb am Dienstag (11.03.2025) gewaltsam Zutritt zu einem Bekleidungsgeschäft in der Weiseler Straße in Butzbach. Er entwendete Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe und verließ das Geschäft gegen 03:50 Uhr wieder. Der Täter wird als circa 30 - 35 Jahre alt, etwa 175 cm - 180 cm groß und schlank beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe eine Kapuzenjacke getragen. Zeugen, denen die gesuchte Person aufgefallen ist oder die Hinweise auf die Identität der Person geben können, werden gebeten mit der Kripo in Friedberg Kontakt aufzunehmen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Baucontainer aufgebrochen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes brachen Diebe auf einem Baugrundstück in der Dr. Werner-Stoll-Straße in Ober-Mörlen mehrere Baucontainer auf. In der Zeit von Freitag (07.03.2025), 14:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 06:50 Uhr ließen die Täter unter anderem mehrere Werkzeuge, eine Gasflasche und 40 Liter Diesel mitgehen. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Personen auf dem Baustellengelände gesehen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Karben: Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt

Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Samstag (08.03.2025), 21:50 Uhr und Montag (10.03.2025), 05:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße in Karben einzudringen. Die Täter wandten massive Gewalt an, konnten die Zugangstür jedoch nicht öffnen und blieben ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim: Diesel abgezapft

Dieseldiebe schlugen am vergangenen Wochenende in Bad Nauheim zu. In der Friedrich-Stoll-Straße brachen sie den Tankdeckel eines Mercedes Actros auf und zapften knapp 200 Liter Diesel ab. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag (07.03.2025), 16:00 Uhr bis Montag (10.03.2025), 12:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

