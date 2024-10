POL-EL: Meppen - Lasermaschine in Brand geraten

Bad Bentheim (ots) - In der Zeit von Sonntag, 23:30 Uhr, auf Montag, 17:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke "KTM" in weiß, welches verschlossen in der Straße Am Bismarckplatz in Bad Bentheim abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 -77 66 00 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

mehr