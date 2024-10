POL-EL: Bad Bentheim - Pedelec gestohlen

Bad Bentheim (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:00 Uhr ein E-Bike der Marke "Koga" in silber/grau, welches verschlossen unterhalb eines Carports in der Röntgenstraße in Bad Bentheim abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922- 77 66 00 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr