POL-WE: + Wenn der Taxifahrer das Ziel ändert + Auf Vordach geklettert + Diebstahl aus Altkleidercontainer + Scheibe eingeschlagen +

Bad Nauheim: Wenn der Taxifahrer das Ziel ändert

Raffiniert, eloquent, überzeugend und mit Nachdruck - so beschreiben Opfer von Schockanrufern immer wieder die Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Richter ausgeben. Hinzukommt die glaubhaft vorgetragene Geschichte von Einbrechern, die in der Nachbarschaft festgenommen wurden und weitere Einbrüche geplant haben oder von einem tragischen Unfall, der von einem nahen Angehörigen verursacht wurde, dem nun eine lange Haftstrafe drohe. Sie bringen ihre Opfer dazu, Geld und Wertgegenstände an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Im Glauben, das eigene Hab und Gut in Sicherheit zu bringen oder einem Angehörigen in einer Notlage zu helfen, verlieren die Opfer oftmals ihre gesamten Ersparnisse. Bekommen die Anrufer im übertragenen Sinne bei ihrem Opfer den Fuß in die Tür, also gelingt es ihnen, das Opfer von der erfundenen Geschichte zu überzeugen und in längere Gespräche zu verwickeln, steht dem gewünscht Erfolg der Betrüger (fast) nichts mehr im Wege. Manchmal jedoch reicht es nicht, dass die Gauner alles genau planen und durchdenken und ihren Opfern gebetsmühlenartig einschärfen mit niemandem über die Anrufe zu reden. Denn manchmal werden ihre Pläne unerwartet durchkreuzt.

Auch in dieser Woche hatten Telefonbetrüger mit ihrer perfiden Masche von einem tödlichen Verkehrsunfall ihr Glück im Wetteraukreis versucht. Durch geschickte Gesprächsführung entlockten sie einem über 90 Jahre alten Bad Nauheimer Senior Informationen über eine ihm nahestehende Person und ließen ihn Glauben, dass diese Schuld an einem schweren Unfall sei. Schließlich bestellten die Schockanrufer dem Mann ein Taxi, mit dem er zur Bank fahren und 47.000 EUR abheben sollte. Die Rechnung machten sie dabei allerdings ohne den Taxifahrer. Dieser bemerkte, dass seinen Fahrgast etwas bedrückte. Außerdem gingen immer wieder Anrufe auf dem Handy des Seniors ein. Aus den Gesprächsfetzen des Rentners folgerte der Taxifahrer, dass der Mann mit Betrügern in Kontakt stand. Er sprach den Senior darauf an und überzeugte ihn davon, das Telefonat zu beenden und gemeinsam zum Polizeiposten in der Kurstadt zu fahren. Dort konnten die Beamten des Polizeipostens sehr schnell aufklären, dass der Bad Nauheimer von Schockanrufern kontaktiert wurde. Alleine der Aufmerksamkeit des Taxifahrers war es in diesem Fall zu verdanken, dass der Senior kein Geld von der Bank holte und es an die Betrüger übergab.

Die Polizei rät, niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen zu übergeben. Niemals wird die Polizei oder ein Staatsanwalt von ihnen am Telefon verlangen, Bargeld, Schmuck oder andere Wertsachen an einen Abholer auszuhändigen oder abholbereit vor der Haustür zu hinterlegen. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über persönliche Verhältnisse. Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen. Die Polizei wird sie nicht anweisen, niemandem von einem Anruf zu erzählen. Ziehen Sie Vertrauenspersonen hinzu. Beenden Sie die Gespräche, rufen Sie selbst bei der Behörde, zu der die angebliche Amtsperson gehören will, oder dem Polizeinotruf 110 an und vergewissern Sie sich dort, ob der erhaltene Anruf tatsächlich seine Richtigkeit hat. Suchen Sie dabei die Nummer der Behörde eigenständig heraus und lassen sich nicht von dem Anrufer eine Rufnummer nennen oder angeblich weiterverbinden. Sprechen Sie mit Angehörigen oder Bekannten über diese Betrugsmaschen und sensibilisieren Sie damit andere. Weitere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Bad Vilbel: Auf Vordach geklettert

Gegen 19:25 Uhr kletterte am Mittwochabend (12.03.2025) ein Einbrecher auf das Vordach eines Reihenhauses in der Anton-Bruckner-Straße in Dortelweil. Anschließend brach er eine Balkontür auf und stieg in das erste Obergeschoss ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Zeugen beobachteten am Mittwoch (12.03.2025) gegen 18:00 Uhr einen Mann, wie dieser aus einem Altkleidercontainer in der Konrad-Adenauer-Allee in Dortelweil mehrere Plastiksäcke mit Kleidung holte. Die Säcke brachte er zu einer Frau, die auf einer Bank in der Nähe wartete. Die Frau öffnete die Plastiksäcke und nahm mehrere Kleidungsstücke heraus. Einen Teil der Säcke warf der Unbekannte zurück in den Container. Danach ging das Pärchen, bei dem sich noch ein Junge und ein Hund befanden, mit mehreren Plastiksäcken in Richtung Bad Vilbel davon. Der Mann trug eine hellgrüne Jacke, Jeans und dunkle Sneakers. Er hatte einen dunklen Teint und auffällige O-Beine. Die Frau hatte hellblonde Haare und trug einen weißen Mantel. Der Junge war mit einer blauen Jacke, einer dunklen Hose und einer schwarzen Mütze bekleidet. Die Ermittler der Bad Vilbeler Polizei fragen daher: Wem sind diese Personen bekannt? Wer hat die Tat beobachtet? Wem ist das Pärchen mit dem Jungen, einem Hund und mehreren Plastiksäcken aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel telefonisch unter 06101 54600 entgegen.

Friedberg: Scheibe eingeschlagen

In der Friedberger Rulestraße schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag (11.03.2025), 17:00 Uhr und Mittwoch (12.03.2025), 08:45 Uhr eine Scheibe eines weißen BMW X4 ein. Die Alarmanlage vertrieb die Täter vermutlich. Beute machten sie keine. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

