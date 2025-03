POL-WE: Bad Vilbeler Polizei lädt zur ersten Fahrradcodierung im Jahr 2025 ein

Friedberg (ots) - Butzbach: Einbrecher klettern auf Balkon Einbrecher kletterten am Montagabend (10.03.2025) zwischen 17:50 Uhr und 20:15 Uhr auf einen Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Prinzenmauer" in Butzbach. Sie brachen die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Die ...

