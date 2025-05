Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrradfahrer bei Kollision mit Auto verletzt

Hanau (ots)

(lei) Ein 48 Jahre alter Radfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Kurt-Blaum-Platz verletzt worden. Der Mann befuhr gegen 17.15 Uhr dort einen Fahrradüberweg, als es zu der Kollision mit einem aus Richtung Friedrich-Ebert-Anlage kommenden Ford einer 83-Jährigen kam. Der Radler kam leicht verletzt in ein Krankenhaus und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I (06181 100-120).

Offenbach, 13.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

