POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person im Landkreis Nordwestmecklenburg am 02.06.2024

Rostock (ots)

Am 02.06.2024 um 12:05 Uhr kam es auf der Gemeindestraße zwischen den Ortslagen Dümmer und Perlin zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person. Nach ersten Erkenntnissen befuhren die Unfallbeteiligten die Straße aus Richtung Dümmer kommend in Richtung der Ortschaft Perlin. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lastkraftwagen mit Anhänger und einer 62-jährigen deutschen Radfahrerin. Die Radfahrerin zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW wurde mit einem Schock in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen. Ein Unfallsachverständiger der DEKRA kam vor Ort zum Einsatz. Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

