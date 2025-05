Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250519.2 Lunden: Untersuchungshaft nach versuchtem Einbruch

Lunden (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchte ein 21-jähriger Mann, in ein Einfamilienhaus in Lunden einzubrechen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er vom Tatort. Polizeibeamte nahmen ihn kurz darauf fest. Inzwischen befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 02:50 Uhr am Freitagmorgen verschaffte sich der Tatverdächtige Zutritt zu einem Grundstück in der Schulstraße und versuchte, die Tür des Wintergartens gewaltsam zu öffnen. Als er scheiterte, verließ er das Grundstück in unbekannte Richtung. Eine vorhandene Videoaufzeichnung ermöglichte die schnelle Identifizierung des Täters. Einsatzkräfte nahmen ihn zeitnah fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Itzehoe Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der 21-jährige Deutsche ist wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt. Erst wenige Tage zuvor war er aus einer vorausgegangenen Untersuchungshaft entlassen worden. Nun befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Heide führt die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

