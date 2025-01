POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.01.2025

Goslar (ots) - Am Samstag, den 18.01.2025, in der Zeit von 13:00 Uhr - 22:00 Uhr kam es in Bad Harzburg OT Westerode im Niolairing zu einem Einbruchdiebstahl im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Täter drang durch Aufhebeln eines Fensters in die Wohnung ein, durchsuchte die Räumlichkeiten und flüchtete anschließend unerkannt. Am Samstag, den 18.01.2025, zwischen 15:00 Uhr - 18:30 Uhr kam es in Vienenburg in der ...

