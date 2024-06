POL-PPRP: Straftaten im Zusammenhang mit Spielautomaten - Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Ludwigshafen (ots) - Nachdem es in den letzten Tagen zu Kabeldiebstählen an einer stillgelegten Straßenbahnstrecke in der Pasadenaallee kam (siehe Pressemeldungen https://s.rlp.de/dyvE4 und https://s.rlp.de/LB8kU) meldeten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in der Nacht zum Donnerstag (13.06.2024), gegen 01:00 Uhr, mehrere Personen in dem Bereich. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Polizeikräfte aufgesucht. Bei Erblicken der Kräfte flüchteten zwei Männer von der ...

