Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch (12.06.2024), gegen 16:30 Uhr, kam es auf der A65 am Kreuz Mutterstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines silbernen oder hellgoldenen Opel Corsa sei auf Höhe des Mutterstadter Kreuzes in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen, als sie plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stark abbremste. Zwei hinterherfahrende weiße Transporter konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren der Opelfahrerin und das dritte Fahrzeug in der Reihe dem zweiten Fahrzeug auf. Die Opelfahrerin entfernte sich im Anschluss in Richtung B9 von der Örtlichkeit.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise auf die Verursacherin geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell