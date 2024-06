Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (12.06.2024) wurden erneut mehrere Fahrzeuge im Stadtbereich aufgebrochen, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Aus einem in der Burrweiler Straße abgestellten Fiat Panda wurde eine Einkaufstasche mit Kleidung und einem Münzgeldbeutel entwendet. Hinweise nimmt in diesem Fall die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Aus einem im Weißdornhag abgestellten Kia Picanto wurde ein Geldbeutel gestohlen. In einer Tiefgarage in der Paul-Klee-Straße wurden ein BMW und ein Audi aufgebrochen, wobei ebenfalls ein Geldbeutel entwendet wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell