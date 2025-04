Polizei Köln

POL-K: 250411-2-K Kripo Köln durchsucht mehrere Wohnungen wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes - Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizei im Einsatz

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln Polizei und geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes haben Kriminalbeamte am frühen Freitagmorgen (11. April) mit Unterstützung von Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizei vier Privatwohnungen und Geschäftsräume von drei mutmaßlich tatbeteiligten Männern (29, 31, 33) in Köln, Langenfeld und Wuppertal durchsucht.

Ihnen wird vorgeworfen, am 4. April (Freitag) einen 45 Jahre alten Mann unter einem Vorwand zu einem Treffpunkt an der Rösrather Straße nach Köln-Rath/Heumar gelockt, mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht sowie zur Mitfahrt in ihrem Fahrzeug gezwungen zu haben. In Köln-Mülheim sollen sie dann schließlich den Wagen im Hinterhof eines Autohauses gestoppt und den Geschädigten dort unter anderem mit körperlicher Gewalt für kurze Zeit festgehalten haben.

Dabei sollen sie auch die Begleichung von in Rede stehenden Geldschulden sowie Zinsen gefordert und den 45-Jährigen kurz darauf wieder frei gelassen haben.

Im Zuge der heutigen Durchsuchungen beschlagnahmten die Einsatzkräfte umfangreiches Beweismittel.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Die Hintergründe der Tat sollen nach derzeitigem Stand finanzielle und geschäftliche Streitigkeiten zwischen den Beteiligten sein. (cw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell