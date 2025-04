Polizei Köln

POL-K: 250410-1-K Gemeinsam unterwegs: Gemischte Streifenteams an Brennpunkten in der Innenstadt - Einladung zum Pressetermin

Köln (ots)

Gemeinsame Presseeinladung von Polizei Köln, KVB und Stadt Köln.

Seit Mitte März 2025 sind die gemischten Streifenteams unter Beteiligung der Polizei Köln, der Stadt Köln und der KVB für mehr Sicherheit und Ordnung an Brennpunkten unterwegs. In einer ersten Phase werden vor allem in der Kölner Innenstadt die Bereiche rund um die Brennpunkte Neumarkt, Ebertplatz, Friesenplatz und Appellhofplatz bestreift. Auch das Umfeld rund um den Kölner Dom zählt dazu.

Nachdem nach rund einem Monat erste Einsatzerfahrungen vorliegen, besteht die Möglichkeit den praktischen Arbeitsalltag der gemischten Streifenteams zu begleiten. Medienvertreter sind daher herzlich zu einem gemeinsamen Pressetermin am kommenden Montag

14. April 2025

um 11 Uhr auf den Neumarkt

eingeladen.

Nach einer kurzen Einführung und Vorstellung der Streifenteams kann anschließend auch die Arbeit der Einsatzkräfte an den Brennpunkten begleitet werden. (sw/al)

