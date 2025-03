Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Frau soll bei beabsichtigter Identitätsfeststellung wegen Verkehrsverstoß unter anderem Widerstand geleistet haben; Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz; und mehr

1. Scheinwerfer ausgebaut: Zeugen gesucht! - Hanau / Lamboy

(fg) Aus einem in der Martin-Luther-King-Straße geparkten Mercedes Sprinter haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag, 14 Uhr und Freitagmorgen, 8.20 Uhr, die beiden Frontscheinwerfer ausgebaut. Um an diese zu gelangten hatten die Autoteilediebe zuvor die kleine Fensterscheibe auf der Fahrerseite ausgebaut. Anschließend öffneten sie die Motorhaube, ehe sie mit dem Ausbau der beiden Scheinwerfer begannen.

Bei einem weiteren Sprinter, der im Bereich der einstelligen Hausnummern parkte, wurden auf dieselbe Art und Weise ebenfalls die beiden Frontscheinwerfer ausgebaut. In beiden Fällen entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

2. Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz - Bundesstraße 521 / Nidderau

(fg) Mit einem Rettungshubschrauber kam eine Unfallbeteiligte nach einem Unfall am Samstagvormittag auf der Bundesstraße 521 in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 39-Jährige gegen 11.40 Uhr in ihrem Renault Megane die Bundesstraße 521 in Richtung Nidderau und beabsichtigte nach links in die Siemensstraße einzufahren. Hierbei übersah die Lenkerin aus Nidderau den vorfahrtsberechtigten Opel Corsa, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Der Opel war auf der Bundesstraße 521 in Richtung Eichen unterwegs. Die 62 Jahre alte Beifahrerin des Opels wurde unter anderem mit einer Armfraktur per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 65 Jahre alte Opel-Fahrer und die Renault-Fahrerin kamen ebenfalls zur weiteren medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens steht bislang nicht fest. Hinweise zum Unfallgeschehen bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße.

3. Versuchter Einbruch in Gaststätte: Zeugensuche! - Freigericht / Horbach

(fg) Unbekannte versuchten in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in der Dorfstraße (20er Hausnummern) einzubrechen. Der Einbruchsversuch wurde der Polizei am Samstagvormittag, gegen 10.20 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

4. Frau soll bei beabsichtigter Identitätsfeststellung wegen Verkehrsverstoß unter anderem Widerstand geleistet haben - Bad Soden-Salmünster

(lei) Wegen eines mutmaßlichen Verkehrsverstoßes wollte eine Polizeistreife am Freitagmittag eine 48-jährige Autofahrerin in der Romsthaler Straße kontrollieren. Die Überprüfung verlief jedoch anders als erwartet. Bei der beabsichtigten Identitätsfeststellung gegen 12.15 Uhr in Höhe der Hausnummer 9 soll die Frau nach Angaben der Beamten versucht haben, sich trotz entsprechenden Aufforderungen der Personalienfeststellung zu entziehen, indem sie offensichtlich in ihren schwarzen Mercedes steigen und wegfahren wollte. Um die nötigen persönlichen Angaben erheben zu können, wurde sie von einem der Beamten davon abgehalten und auf den Bürgersteig zurückgeholt. Da die 48-Jährige die Aufforderung, sich auszuweisen, weiterhin ignoriert haben soll und erneut zu ihrem Wagen ging, sahen sich die Beamten zur Durchsetzung ihrer mehrfach angekündigten Maßnahme gezwungen, körperlichen Zwang anzuwenden. Dabei soll die Frau Widerstand geleistet und einen der Beamten mehrfach beleidigt haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Geschehensablaufes, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei der Polizeistation Bad Orb zu melden.

