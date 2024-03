Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Versuchter Diebstahl eines Geldbeutels in einem Discounter - Polizei bittet um Hinweise

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsdiscounter in der Daimlerstraße versucht, von einer Kundin des Marktes einen Geldbeutel aus deren Tasche zu entwenden und ist anschließend in einem roten Kleinwagen vom Parkplatz des Marktes geflüchtet. Gegen 14.50 Uhr befand sich eine 73-jährige Frau in dem Discounter, um einzukaufen. Hierbei hängte sie ihre Tasche, in welcher sich ein Geldbeutel befand, an den Einkaufswagen. Als sich die Frau kurzzeitig einem Regal zuwandte, griff sich ein etwa 35- bis 40-jähriger Mann unvermittelt den Geldbeutel aus der Tasche der Frau. Zeugen beobachteten die Tat und machten die Frau darauf aufmerksam. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht und rannte aus dem Discounter. Hierbei ließ der Mann versehentlich den Geldbeutel fallen. Anschließend stieg der Täter auf dem Discounterparkplatz in einen roten Kleinwagen und fuhr davon. Möglicherweise war an dem Kleinwagen ein Versicherungskennzeichen und ein 45 km/h Geschwindigkeitsaufkleber angebracht. Der Täter hat kurze Haare und war bekleidet mit einem rotblauen T-Shirt und einer hellen Mütze. Die Polizei Wehingen, Tel.: 07426 1240, ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls und bittet um Hinweise zu dem Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell