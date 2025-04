Polizei Köln

POL-K: 250509-2-K Ordnungsdienstmitarbeiter und Polizisten mit Blindkupplungen beworfen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (8. April) gegen 22 Uhr hat ein Unbekannter an der Gernsheimer Straße in Ostheim eine Seitenscheibe eines geparkten Dienstwagens des Ordnungsamts Köln eingeworfen. Hinzugerufene Polizisten stellten neben dem beschädigten Pkw einen Metallverschluss eines Löschschlauchs sicher. Währenddessen prallte wenige Meter entfernt eine weitere Blindkupplung auf dem Boden auf, die offenbar aus einem Obergeschoss des Hochhauses Nr. 1 geworfen worden war. Die Kripo Köln ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Die Mitarbeiter des städtischen Ordnungsdienstes teilten den Polizisten mit, kurz zuvor den Pkw zwischen den Hochhäusern abgestellt und verlassen zu haben, um im Nahbereich einen Einsatz wahrzunehmen. Als sie infolge eines lauten Knallgeräuschs zum Auto zurückgingen, hätten sich von dort mehrere männliche Personen entfernt.

Das Kriminalkommissariat 51 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/al)

