Polizei Köln

POL-K: 250408-5-K/REK Beihilfe zum Bandendiebstahl - Durchsuchung bei Tatverdächtigen mit Rockerbezug

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Die Polizei Köln durchsucht aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Köln aktuell (8. April) ein freistehendes Haus in Pulheim sowie zwei Wohnung in Köln. Aufgrund von Rockerbezügen sind Spezialkräfte sowie Bereitschaftspolizisten im Einsatz. Hintergrund sind bereits seit 2023 verdeckt geführte Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zu Einbrüchen in Tankstellen, bei denen die Täter es auf Geldtresore abgesehen hatten.

Nach vorliegenden Erkenntnissen aus dem ursprünglich in Bonn geführten Ermittlungsverfahren sollen vier bereits wegen schweren Bandesdiebstahls verurteilte Männer in dem von Hells Angels genutzten Pulheimer Haus Unterschlupf gefunden haben. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beihilfe zu diesen Taten richten sich gegen zwei in Köln gemeldete Männer (31, 33). Beide sollen in dem Haus auch Logistik für die Einbrüche zur Verfügung gestellt und Lagerräume für das Diebesgut bereitgestellt haben. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell