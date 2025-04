Polizei Köln

POL-K: 250408-3-K Verdächtiger bittet Zivilpolizistinnen um Unterstützung - 1,6 Kilo Marihuana sichergestellt

Köln (ots)

Am Montag (7. April) gegen 17.20 Uhr hat die Polizei Köln im Verlauf eines Schwerpunkteinsatzes am Friedrich-Ebert-Ufer in Porz einen 21-jährigen mutmaßlichen Drogendealer gestellt. In seiner Bekleidung fanden sich 13 Verkaufseinheiten Marihuana und mehrere hundert Euro in bar. An einer Parkbank im Nahbereich hoben die Beamten ein verstecktes Kokain-Depot aus. Das Mobiltelefon des Verdächtigen stellten die Polizisten als Beweismittel sicher. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Verdächtigen an der Bonner Straße. Dort stellten die Einsatzkräfte circa 1600 Gramm Cannabis, Verpackungsmaterial, zwei Feinwaagen sowie etwa 2400 Euro in bar sicher. Der Verdächtige muss sich nun in einem umfangreichen Strafverfahren verantworten. Angesichts der sich nähernden Bereitschaftspolizisten hatte der Ertappte versucht, sich deren Zugriff zu entziehen und sich währenddessen möglicher Beweismittel zu entledigen. Die Passantinnen, denen er das mitgeführte Bargeld offenbar zur zeitweiligen Verwahrung zustecken wollte, waren allerdings Zivilkräfte. (cg/al)

