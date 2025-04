Polizei Köln

POL-K: 250407-4-K Mutmaßliche Einbrecher nach Smart-Home-Alarm in Tatortnähe gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Sonntagvormittag (6. April) zwei Verdächtige (21, 33) nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus an der innerstädtischen Agrippastraße festgenommen. Den im Ausland aufhältigen Mieter (34) hatte ein in seiner Obergeschosswohnung installierter Bewegungsmelder über sein Handy alarmiert. Bei dem 21-Jährigen stellten die Beamten Pfefferspray und Betäubungsmittel sicher. Im Polizeipräsidium wurden die Festgenommenen erkennungsdienstlich behandelt. Beide können in Deutschland keinen festen Wohnsitz nachweisen und sollen heute (7. April) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 11.30 Uhr sollen die Männer die Wohnungstür eingetreten haben. Angesichts der sich nähernden Polizeikräfte seien sie über angrenzende Dachflächen in die Wohnung einer 26-jährigen Kölnerin an der Hohe Pforte eingedrungen. Von dort sollen die Flüchtigen über eine Gemeinschaftsterrasse zur Sternengasse gelaufen sein, wo die Festnahme erfolgte. Vergeblich hatte einer der Ertappten versucht, sich in einem Müllcontainer zu verstecken. (cg/al)

