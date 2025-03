Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Tageswohnungseinbruch in Freisen

Freisen (ots)

Am Samstagnachmittag meldete ein Anwohner der Heidestraße in Freisen, dass in sein Wohnanwesen eingebrochen worden sei. Sowohl die Beamten der Polizeiinspektion St. Wendel als auch die der Tatortgruppe waren im Einsatz. Es wurde festgestellt, dass während einer kurzen Abwesenheit der Bewohner am Samstagmorgen in das Anwesen eingestiegen worden ist und sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht worden sind. Die eingesetzten Beamten befragten mögliche Zeugen und sicherten Spuren. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell