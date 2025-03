Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Unfallflucht in Oberthal

Oberthal (ots)

Am Mittwoch in der Zeit von 12.30 bis 13.50 Uhr wurde in der Brühlstraße in Oberthal das Auto eines Verkehrsteilnehmers beschädigt. Dieser hatte seinen PKW in Höhe des Anwesens Nr. 18 am Fahrbahnrand geparkt und musste bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug feststellen, dass nun ein Streifschaden im Bereich der Beifahrertür vorlag. Hierbei konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Falls Zeugen sachdienliche Hinweise geben können, werden sie gebeten sich bei der Polizei unter 06851/8980 oder unter PI-WND@polizei.slpol.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell