Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 39 vom 08.02.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Einbruch in Wohnhaus

Am 07.02.2025 im Zeitraum von 20:08 - 22:00 Uhr warfen unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses in Karken auf der Haarener Straße ein. Die Täter öffneten das Fenster und gelangten in das Wohnhaus. Als die Alarmanlage auslöste flüchteten die Täter. Nach ersten Feststellungen wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am 07.02.2025 gegen 10:55 Uhr versuchten unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in ein Haus auf dem Salierring einzudringen. Die Bewohnerin hörte ein Geräusch und sah eine unbekannte Person auf dem Grundstück, welche die Flucht ergriff. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wegberg - Einbruch in Wohnhaus

Am 07.02.2025 in der Zeit von 17:20 - 18:00 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf der Markusstraße auf und gelangten in das Wohnhaus. Nach ersten Feststellungen wurden aus dem Haus Bargeld und Schmuck entwendet. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz - Ladendiebstahl

Am 07.02.2025 im Zeitraum von 18:00 - 19:30 Uhr kam es zu mehreren Ladendiebstählen in Geschäften auf der Adam-Opel-Straße. Eine männliche Person wurde auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

