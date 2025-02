Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse mit Firmengeldern aus Lkw entwendet

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Gegen 12.50 Uhr schlugen zwei bislang Unbekannte am Donnerstagmittag (6. Februar) auf der Heerlener Straße an einem Lkw Mercedes Sprinter, dessen Insassen gerade einen Imbiss belieferten, eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine Geldbörse mit Firmeneinnahmen. Einer der Flüchtigen war etwa 185 Zentimeter groß, schlank und hatte blonde lockige Haare. Er trug eine braune Hose, einen braunen Mantel sowie weiße Schuhe. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

