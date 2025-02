Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei fasst Tatverdächtige nach vier Bränden in der Innenstadt

Heinsberg (ots)

Nach vier Bränden in der Innenstadt konnte durch Zivilkräfte der Polizei Heinsberg am Dienstagabend (4. Februar) gegen 23.35 Uhr eine 39-Jährige auf der Hochstraße auf frischer Tat angetroffen werden, wie sie einen Müllbehälter in Brand setzte. Zuvor hatte bereits gegen 21 Uhr ein Abfallgefäß auf der Hochstraße gebrannt, nur wenige Minuten später eine Garage sowie ein Baum in der Körbergasse und gegen 22.35 Uhr erneut ein Mülleimer auf der Hochstraße. Die Heinsbergerin wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten der Polizeiwache Heinsberg zugeführt. Die ermittelnde Kriminalpolizei prüft nun, ob die Frau auch für die vorherigen drei Brände verantwortlich ist.

