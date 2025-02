POL-HS: Handwerkerfahrzeug gewaltsam geöffnet

Heinsberg (ots) - Vermutlich in der Nacht von Sonntag (2. Februar), 23 Uhr, auf Montag (3. Februar), 07.45 Uhr, beschädigten unbekannte Personen nach ersten Erkenntnissen durch Fußtritte mindestens vier Windschutzscheiben an geparkten Kraftfahrzeugen. Die Tatorte lagen in der Weberstraße, Rheinertstraße, Oberbrucher Straße und Haagwinkel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: ...

