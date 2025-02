Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Portmonee aus Handtasche gestohlen

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Eine 72 Jahre alte Frau hielt sich am 31. Januar (Freitag) gegen 15.30 Uhr im Ausgangsbereich eines Bekleidungsgeschäfts in der Straße Am Wasserturm auf. Die Übach-Palenbergerin, die auf einen Rollator angewiesen ist, ließ ihre Handtasche, die am Griff des Rollators hing, für einen kurzen Moment aus den Augen. Diesen Moment nutzte eine bislang unbekannte Person, um die Tasche zu öffnen und das Portmonee zu stehlen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau, die zirka 165 Zentimeter groß und korpulent ist. Sie hat dunkle Haare und war zur Tatzeit mit einem dunklen Mantel bekleidet. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell