Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsdienst deckt bei Kontrollen viele Verkehrsverstöße auf

Kreis Heinsberg (ots)

Im Rahmen eines Sondereinsatzes des Verkehrsdienstes der Polizei Heinsberg in den Abend- und Nachtstunden des 31. Januar (Freitag) stand insbesondere die Fahrtüchtigkeit im Focus. Dabei richtete sich das Augenmerk der Beamtinnen und Beamten hauptsächlich auf Alkohol- und Drogeneinwirkung bei Fahrten auf Discorouten oder nach dem Besuch von Karnevalsveranstaltungen. Zwei Fahrer führten ihre Kraftfahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol. Zwei weitere Fahrten wurden aufgedeckt, bei denen die Fahrer jeweils unter Betäubungsmitteleinfluss standen. Neben den Straf- und Bußgeldverfahren erwartet den Fahrern auch empfindliche Fahrverbote. Darüber hinaus wurden weitere Fehlverhalten geahndet, die als Hauptunfallursachen gelten. In Heinsberg wurden 111 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Davon waren allein auf der Hochstraße in Heinsberg 30 Autofahrer zu schnell, die am frühen Abend erheblich von der dort vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit abwichen. Gegen einen Zweiradfahrer ohne Fahrerlaubnis, je zwei Pkw- und Fahrradfahrer mit Handynutzung während der Fahrt sowie drei Fahrer mit Fahrzeugmängeln wurden ebenfalls Anzeigen gefertigt. Die Polizei weist darauf hin, dass mit Verkehrskontrollen gerade in der bevorstehenden Karnevalssession verstärkt zu rechnen ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell