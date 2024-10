Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Unterirdisches Kabelnetz brennt

Am Montag brannten unter dem Gehweg verlegte Stromkabel in Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, waren Anwohner gegen 20.45 Uhr durch fehlenden Strom in den Wohngebäuden auf den Schaden aufmerksam geworden. Als sich einige in der Gartenstraße auf die Suche nach der Ursache machten, stießen sie im Freien auf gasähnlichen Geruch und heißen Asphalt. Da die Ursache für die Einsatzkräfte zunächst unklar war, mussten mehrere angrenzende Wohngebäude evakuiert werden. Bei weiteren Überprüfungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich ein unterirdisch verlegtes Kabelnetz entzündet hatte und zu einem Schmorbrand führte. Der Gehweg wurde an der betreffenden Stelle aufgebaggert. Nur so gelangten die Einsatzkräfte an den Brandherd, um den Schmorbrand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Auch die umliegenden Wohngebäude blieben unversehrt.

++++1918575(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell