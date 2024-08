POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Karbach/beteiligter Motorradfahrer musste über Gegenspur ausweichen

Boppard (ots) - Am 16.08.2024 meldeten mehrere Bürger aus Boppard und der umliegenden Gemeinden, dass sie Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten haben. In einigen Fällen wurde von Einbrüchen in der Nachbarschaft berichtet und nach Bargeld oder Wertgegenständen in der Wohnung gefragt. In weiteren Fällen wurde von einem angeblichen Unfall eines Kindes berichtet, das nur gegen Zahlung einer hohen Summe aus dem ...

