POL-HS: Anhängerdiebstahl

Heinsberg (ots) - Nach vier Bränden in der Innenstadt konnte durch Zivilkräfte der Polizei Heinsberg am Dienstagabend (4. Februar) gegen 23.35 Uhr eine 39-Jährige auf der Hochstraße auf frischer Tat angetroffen werden, wie sie einen Müllbehälter in Brand setzte. Zuvor hatte bereits gegen 21 Uhr ein Abfallgefäß auf der Hochstraße gebrannt, nur wenige Minuten ...

mehr