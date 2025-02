Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Wassenberg-Ophoven (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Straße An der Mühle. Nach ersten Erkenntnissen entwendete er ein Sparbuch sowie ein Stammbuch. Die Tat ereignete sich am 6. Februar (Donnerstag) zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr.

