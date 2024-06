Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Nach mehreren Einbrüchen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Bereits am vergangenen Freitag (7. Juni 2024) drangen ersten Ermittlungen zufolge Unbekannte in der Zeit 11 - 13 Uhr in ein Haus in der Bloherfelder Straße ein und durchsuchten sämtliche Räume. Anschließend konnten die Täter mit Schmuck als Beute unerkannt entkommen. (716831)

Eine Lagerhalle im Schmiedeweg brachen die Täter in der Zeit von Sonntagmittag bis zum Montagmorgen auf. Nach dem Betreten der Halle durchsuchten die Unbekannten diese und konnten Werkzeug erbeuten. (725520)

Die Glasscheibe eines Getränkeautomaten in der Eichenstraße schlugen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. Aus dem Automaten entwendeten die Täter Ware im Wert von nahezu 200 Euro. (727128)

In allen Fällen hat der Kriminaldienst die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell