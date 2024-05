POL-DA: Heppenheim: Polizei lädt zur Fahrradregistrierung- und Codierung ein/Voranmeldung für Codierung nötig

Polizeipräsidium Südhessen

Heppenheim: Polizei lädt zur Fahrradregistrierung- und Codierung ein/Voranmeldung für Codierung nötig

Um Ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Heppenheim einen Termin zur Fahrradregistrierung- und Codierung an. Das Serviceangebot findet am Freitag (31.05.) von 9 bis 13 Uhr bei der Polizeistation Heppenheim in der Weiherhausstraße 21 statt. Anmeldungen für die Fahrradcodierung werden werktags zu den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 06252-706-303 oder -304 bzw. per Mail unter: svo-heppenheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de entgegengenommen. Für die Fahrradregistrierung ist dagegen keine Anmeldung erforderlich.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrads eingeprägt. Im Zuge der Fahrradregistrierung werden die Rahmennummer sowie weitere vorhandene Individualnummern des Rads in einer polizeilichen Datenbank hinterlegt. Auch Merkmale Ihres Fahrrads wie Hersteller und Modell werden dort vermerkt. Sie erhalten außerdem einen Aufkleber, welcher Kriminellen signalisiert, besser die Hände vom registrierten Rad zu lassen. Im Falle des Diebstahls oder Verlusts kann Ihr Rad durch die zentrale Registrierung und Codierung schnell zugeordnet werden, sobald es gefunden wird.

Für einen Reibungslosen Ablauf bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie allen Besitzern eines E-Bikes den dazugehörigen Akkuschlüssel mitzubringen. Ermitteln Sie bitte im Voraus die Rahmennummer des Rades. Diese finden Sie am Fahrrad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages.

