POL-K: 250407-3-K/Lev Kioskeinbrecher auf frischer Tat ertappt - mutmaßliches Diebesgut gefunden und Untersuchungshaft durch Richter angeordnet

Ein Streifenteam der Polizeiwache Opladen hat Freitagnacht (4. April) einen 20 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat ertappt, nachdem er gegen Mitternacht in einen Kiosk im Bereich Berliner Platz in Leverkusen eingestiegen war.

Aufmerksame Zeugen hatten den Notruf gewählt, nachdem der 20-Jährige eine Scheibe des Ladenlokals eingeschlagen und damit den Alarm ausgelöst hatte. Als er dann unmittelbar nach Tatbegehung in einen seinen bereit gestellten Jeep Duster stieg und losfuhr, stoppten ihn die zeitgleich eintreffenden Streifenteams.

Bei der nachfolgenden Kontrolle des Mannes fanden die Beamten in dem Wagen auch Bargeld, Schmuck, Zigaretten und Lebensmittel und stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Ein Richter schickte den Mann, der ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, noch am Samstag (5.April) in Untersuchungshaft. (cb/al)

