Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag (14.03.2025) bis Samstag (22.03.2025) in ein auf dem Eichenweg in Nottuln, Appelhülsen geparkten Firmenwagen ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug und Maschinen aus dem Inneren. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

