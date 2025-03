Coesfeld (ots) - An der Stever und in der Mühlenstever entsorgten Unbekannte zwei zuvor gestohlene Motorroller. Diese entwendeten die Täter an der Sendener Straße und der Herrmannstraße zwischen 14 Uhr am Freitag (21.03.25) und 8.20 Uhr am Samstag (22.03.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

