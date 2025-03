POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Ford Kuga beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein Böller entzündete an der Straße An den Wiesen am Samstag (22.03.25) eine Rasenfläche einer Sportanlage. Die Feuerwehr löschte den Brand auf einer Fläche von rund 200 x 30 cm gegen 22.10 Uhr. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

