POL-BN: Bonn-Beuel: Geschädigter nach versuchtem Tötungsdelikt identifiziert - 32-Jähriger in Haft

Im Zuge der Ermittlungen zu einem Brandgeschehen, welches sich am Dienstagabend (18.02.2025) gegen 21:40 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale an der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel ereignet hat, hatten sich am Mittwoch Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt ergeben (siehe dazu auch unsere Meldung vom 19.02.2025, 15:25 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5974696).

Daraufhin übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen.

Der 32-jährige Tatverdächtige, der zur Tatzeit am Dienstagabend zunächst wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen worden war, befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Bereits am Mittwoch hatte ein Richter einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn erlassen.

Im Zuge der Ermittlungen der Mordkommission konnte am Donnerstag (20.02.2025) außerdem der Geschädigte identifiziert und vernommen werden. Es handelt sich um einen 38-jährigen Mann. Wie sich herausstellte, hatte er bei dem Tatgeschehen leichtere Brandverletzungen an einer Hand erlitten. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Tat dauern weiter an.

