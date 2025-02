Polizei Bonn

POL-BN: Ruppichteroth: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Ruppichteroth (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Donnerstag (20.02.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 14:25 Uhr in Ruppichteroth-Stranzenbach zu einer Schussabgabe gekommen, bei der ein 24-Jähriger schwerstverletzt wurde. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie Schussgeräusche wahrgenommen und im Bereich der Straßen Zum Weiher/Zum Weiherbusch einen am Boden liegenden, verletzten Mann gefunden hatten. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort wurde der 24-Jährige von einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Betreuung in eine Klinik gebracht.

Ein 74-jähriger Tatverdächtiger, der nach Zeugenangaben zunächst in einem Pkw vom Tatort geflohen war, konnte von Einsatzkräften in Tatortnähe in einem Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Auf Grund der Gesamtumstände übernahm eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Rainer Müller in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen, die derzeit noch andauern.

Neben der Spurensicherung vor Ort, den Ermittlungen zum Geschehensablauf und den Hintergründen suchen die Ermittler weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

