POL-BN: Fahndungsrücknahme: 22-Jährige an Neujahr attackiert - Tatverdächtiger identifiziert

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch (19.02.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Dienstagabend (18.02.2025) gegen 21:40 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale an der Friedrich-Breuer-Straße in ...

mehr