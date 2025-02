Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 47-Jähriger soll bei Streit Messer gezogen haben

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei hat am Dienstagabend (18.02.2025) nach einer Auseinandersetzung unter Bekannten die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 17:55 Uhr zwei Männer (21, 47) am "Rondell", nahe des zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), nach einem zunächst verbalen Streit in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, in deren Folge der 21-Jährige zu Boden ging. Sein Kontrahent soll dann ein Messer gezogen und damit versucht haben, auf ihn einzustechen. Dem 21-Jährigen gelang es, den Stechversuchen auszuweichen. Er soll daraufhin mehrfach auf den 47-Jährigen eingeschlagen haben, der hierbei verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Zuvor wurde ein Küchenmesser bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Das Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen wegen der Körperverletzungsdelikte. Die Bonner Polizei prüft außerdem, ob ein individuelles Waffentrageverbot für den 47-Jährigen erlassen wird.

