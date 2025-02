Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannter attackierte 22-Jährige an Neujahr - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 15 der Bonner Polizei fahndet auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am Neujahrsmorgen (01.01.2025) eine 22-jährige Frau in Endenich bedrängt und geschlagen haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich der Tatverdächtige gemeinsam mit der Geschädigten in der Buslinie 607, die aus Bonn in Richtung Endenich fuhr. Nachdem die 22-Jährige an der Haltestelle Magdalenenstraße ausgestiegen war, wurde sie von dem Unbekannten zur Tatzeit gegen 05:55 Uhr plötzlich und unvermittelt bedrängt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Geschädigte stieß den Tatverdächtigen von sich und lief davon.

Bilder des Tatverdächtigen aus den Überwachungskameras des Busses sind unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/159909

Der unbekannte Mann kann ergänzend zu den Fotos folgendermaßen beschrieben werden:

- Etwa 170 - 175 cm groß, schlank, trug zur Tatzeit eine dunkle Hose und eine abgenutzte Lederjacke.

Wer Angaben zur Identität Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk15.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell