Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Demonstration am Samstag, 22.02.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (22.02.2025) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration des Veranstalters "Extinction Rebellion" zum Thema "Klimakatastrophe und Artensterben" statt. Die Demonstranten starten gegen 12:00 Uhr am Marktplatz und begeben sich nach einer kurzen Auftaktkundgebung von dort aus zur Ampelanlage am Koblenzer Tor. Dort sind bis 14:00 Uhr Blockadeaktionen geplant, bei denen die Teilnehmer die Fahrbahnen beider Fahrtrichtungen jeweils für eine kurze Zeit betreten, um so auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Polizei wird die Versammlung begleiten. Es wird zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell