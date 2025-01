POL-PDWIL: Unbekannter Täter bricht Automaten auf

Daun (ots) - Zwischen dem 12.01.2025 und dem 22.01.2025 haben sich bislang unbekannte Tatverdächtige in Strohn, Auf dem Berg, Zutritt zu einem Ferienhaus verschafft. Die Eigentümer waren bis zum Mittag des 12.01.2025 noch in ihrem Haus. Am 22.01.2025 gegen 18:15 Uhr haben sie festgestellt, dass unbekannte Täter im Objekt waren. An einer Terrassentür ist Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizei Daun oder ...

mehr