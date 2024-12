Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Hünsborn und Olpe

Olpe/Wenden (ots)

Am Montag (16.12.2024) kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Hünsborner Brunnenstraße. Unbekannte Täter drangen dort zwischen 14:30 und 19:00 Uhr in das Wohnhaus ein. Zwischen 08:45 und 19:45 Uhr geschah das Gleiche in der Droste-Hülshoff-Straße in Olpe. Auch hier waren Einbrecher in ein Einfamilienhaus eingedrungen und hatten dieses nach Wertgegenständen abgesucht. Ob den Tätern in beiden Fällen auch Beute in die Hände fiel, stand bei den jeweiligen Anzeigenaufnahmen noch nicht abschließend fest. Die Sachschäden lagen jeweils im unteren bis mittleren dreistelligen Eurobereich Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

