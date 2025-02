Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwoch (19.02.2025) die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Dienstagabend (18.02.2025) gegen 21:40 Uhr im Vorraum einer Bankfiliale an der Friedrich-Breuer-Straße in Bonn-Beuel zu einem Brandgeschehen gekommen. Nachdem in diesem Zusammenhang ein 32-jähriger Tatverdächtiger wegen des Verdachts der Brandstiftung vorläufig festgenommen wurde und am Mittwoch (19.02.2025) im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 11 der Bonner Polizei auch die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage der Bank ausgewertet wurden, ergaben sich Hinweise auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Daher wurden die Ermittlungen durch eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Thomas Winterscheidt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft weitergeführt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand steht der 32-jährige Tatverdächtige im Verdacht, zur Tatzeit den Vorraum der Bankfiliale betreten zu haben, in dem zu dieser Zeit ein noch unbekannter Geschädigter in einem Schlafsack schlief. Kurz darauf soll der Tatverdächtige unter anderem den Schlafsack des Geschädigten in Brand gesetzt haben. Der Geschädigte ging in der Folge aus dem Vorraum und konnte zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte nicht mehr angetroffen werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Der 32-jährige Litauer, der derzeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wird auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Die Ermittler der Mordkommission suchen nun den unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben könnten. Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK11.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell