Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Frontalzusammenstoß nach Schwächeanfall

Lug (ots)

Am 11.02.25, gegen 11.30 Uhr, kam es auf der K 91 kurz vor Lug zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die 82-jährige Fahrerin eines Fiat aus dem Landkreis Südliche Weinstraße fuhr von Wernersberg kommend in Richtung Lug. Kurz vor dem Ortseingang Lug kam die Frau vermutlich infolge eines Schwächeanfalls nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken geriet sie mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß hier frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen, in dem ein Ehepaar aus dem Landkreis Südwestpfalz saß. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des Ehepaares in den angrenzenden Rimbach geschleudert. Sowohl die Unfallverursacherin als auch die 67-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto erlitten schwere Verletzungen. Die Unfallverursacherin musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen. Er und seine Ehefrau wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach aktuellem Stand sind durch den Unfall keine Betriebsstoffe in den Rimbach gelangt. Vorsorglich wurde jedoch durch die Feuerwehr Annweiler eine Ölsperre im Bereich Sarnstall eingerichtet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mindestens 30.000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn musste die K 91 für mehrere Stunden gesperrt werden.

