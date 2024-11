Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizeidirektion Lüneburg beteiligt sich an den "Orange Days" - Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen und Mädchen

Lüneburg (ots)

Die Polizeidirektion Lüneburg setzt ein klares Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und beteiligt sich an der weltweiten UN-Kampagne "Orange the World". Im Aktionszeitraum vom 25. November bis 10. Dezember wird auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen unter anderem im Rahmen einer Social Media Kampagne aufmerksam gemacht. Mit drei Videos möchte die Polizeidirektion Lüneburg zum einen Betroffenen Mut machen, sich Hilfe zu holen und zum anderen das Umfeld der Betroffenen sensibilisieren, diese bei ihrem Weg aus der Gewaltspirale zu unterstützen.

Die Polizeidirektion Lüneburg verzeichnetet im Jahr 2023 insgesamt 4.405 Fälle häuslicher Gewalt. Im Vergleich zu dem Vorjahr ist diese Zahl leicht gestiegen, doch die Dunkelziffer bleibt nach Einschätzung der Expertinnen und Experten hoch.

Die 4.405 Fälle teilen sich auf die sechs Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Lüneburg auf. Die Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen hat 1.152 Fälle, die Polizeiinspektion Harburg 686 Fälle, die Polizeiinspektion Celle 806 Fälle, die Polizeiinspektion Heidekreis 687 Fälle, die Polizeiinspektion Stade 596 Fälle und die Polizeiinspektion Rotenburg hat 478 Fälle zu verzeichnen.

Polizeipräsident Thomas Ring dazu: "Die Gewalt an Frauen und Mädchen hat erneut zugenommen. Steigende Zahlen bedeuten auch, dass die verstärkten Präventionsmaßnahmen und öffentlichkeitswirksamen Kampagnen Wirkung zeigen und zu einer erhöhten Anzeigebereitschaft führen. Wir müssen auch in Zukunft weiter dazu beitragen, dass das Dunkelfeld ausgeleuchtet wird und Taten konsequent angezeigt werden. Häusliche Gewalt ist kein Privatthema, sondern ein Straftatbestand. Mit unserer Social Media Kampagne wollen wir diese Haltung auch nach außen kommunizieren. Schauen Sie nicht weg - schauen Sie hin! Wir sind für Betroffene von Gewalt da!"

Die drei Videos der Kampagne sind auf den Instagram-Accounts der Polizeidirektion Lüneburg (@polizei.lueneburg, @polizei.celle, @polizei.stade, @polizei.rotenburg, @polizei.heidekreis und @polizei.lkharburg) zu sehen.

Zusätzlich zu der Social Media Kampagne werden in den Polizeiinspektionen lokale Maßnahmen und Aktionen umgesetzt.

